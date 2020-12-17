Ankara'da telaffuzu zor olan bulvarın ismi değiştirildi
Ankara'da zor telaffuz edilen "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi değiştirildi.
- AA
- 17.12.2020 - 11:21
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi bölgede yaşayanlarca zor telaffuz ediliyordu.
VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ
Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında alınan kararla, 1997'den itibaren kullanılan bulvarın yeni ismi "Bangabandhu Bulvarı" oldu.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.