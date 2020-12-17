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    Ankara'da telaffuzu zor olan bulvarın ismi değiştirildi

    Ankara'da zor telaffuz edilen "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi değiştirildi.
    • AA
    • 17.12.2020 - 11:21
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    Ankara'da telaffuzu zor olan bulvarın ismi değiştirildi

    Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi bölgede yaşayanlarca zor telaffuz ediliyordu.

    VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ

    Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında alınan kararla, 1997'den itibaren kullanılan bulvarın yeni ismi "Bangabandhu Bulvarı" oldu.

    Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.

    Ankara da telaffuzu zor olan bulvarın ismi değiştirildi #1

    Ankara da telaffuzu zor olan bulvarın ismi değiştirildi #2

    Ankara da telaffuzu zor olan bulvarın ismi değiştirildi #3

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