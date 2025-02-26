AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Ankara'nın Sincan ilçesinde yapımı devam eden sosyal konut projesindeki 18 etaptan 11'inde inşaatların tamamlandığı ve hak sahiplerine konutların tesliminin devam ettiği bildirildi.

KİRA VE KONUT SIKINTISINA ÇÖZÜM SAĞLANIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dar gelirlilere TOKİ aracılığıyla sosyal konut, orta gelirlilere Emlak Konut aracılığıyla yeni projeler ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü işbirliği ile arsa tesisi gibi adımlar devreye alınarak kira ve konut sıkıntısına çözüm sağlanıyor.

Bakanlık bugüne kadar TOKİ koordinesiyle 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa etti. 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor. Salgın ve asrın felaketi nedeniyle bir süre yavaşlayan çalışmalar bu yıl başı itibarıyla yeniden hızlandı.

7 BİN 825 SOSYAL KONUT TESLİM EDİLDİ

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık/Yenipeçenek'te de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projenin büyük bölümü tamamlandı. 18 etaptan 11'inde inşaatlar bitti, teslimatlar sürüyor.

Bu yıl 5 etabın daha tamamlanmasıyla toplam 12 bin 909 konut, 143 iş merkezi, 2 okul, 6 cami, 3 mescit bölgede inşa edilmiş olacak. Bugüne kadar 7 bin 825 sosyal konut sahiplerine teslim edildi.

"ÇEREZ PARASI ÖDER GİBİ TAKSİT ÖDÜYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen hak sahibi Perihan Kepez, sosyal konut kampanyası aracılığı ile kira öder gibi ev sahibi olduğunu belirterek şunları dedi:

"Kendi adıma diyeyim evin 'e' harfini bile alma imkanım olmazdı. Evime girince ne kadar şaşırdıysam 4 yaşında toruna 'Bak Ayşe Betül benim anahtarım oldu' demişim. Çünkü benim hayatta hiç evim olmadı. Şu durumda çerez parası öder gibi taksit ödüyorum. Devlet bize bu imkanı sunmasaydı, durduğumuz yer hiçbir zaman olmazdı. Kimse nankör olmasın. Ben Tayyip Erdoğan'a sürekli 'cennetliksin' diyorum. Allah senden razı olsun. Çünkü bu imkanı bize o sundu."

"BURADA DEVLETİN SICAK ELİ VAR"

Yakup Özcan da TOKİ'nin sunduğu bu projeden faydalanarak ev sahibi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"2023 Ağustos'ta taşındık. Şimdi ödemelerimiz devam ediyor. Burada kiralar 18-20 bin lira. Biz 2 bin 500 lira ödüyoruz. Yani bunu babası oğluna vermez. Burada baba özelliği var, devletin sıcak eli var. Sosyal politikalar denilen de bu olsa gerek. Herkesin üzerinde duracağı şey dar gelirliler için önce başını sokacağı bir ev, ikincisi ödeme koşulları. Ben 600 bin lirayı 20 senede taksitle ödeyeceğim. Bu harika bir şey. TOKİ'nin yaptığı binaların kalitesini depremlerde gördük. Hepsi ayakta kaldı. Üstelik kullanılan malzemeler de kaliteli. Burası dar gelirli insanlar için ideal bir yer."

BAKAN KURUM'UN PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, "23 yıldır böyle... Onlar konuşur, AK Parti yapar." paylaşımında bulundu.

Kurum, paylaşımında, evlerine taşınan vatandaşların görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.