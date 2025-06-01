Haber Merkezi

Ekipler trafikte vatandaşın güvenliğini sağlamaya devam ediyor...

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler bir bir tespit edilerek, gerekli işlemler uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, son olarak Ankara'da, 22-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını aktardı.

"LÜTFEN ABARTI EGZOZ KULLANIMINDAN KAÇINALIM"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında 'abarth egzoz' kullanımı ile 26 bin araca işlem yapıldığını belirtirken şu sözleri kullandı:

1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce 'abarth egzoz' kullanımı ile ilgili toplam: 26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.



Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesine göre: Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edilmektedir.



Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım.

"YOLCULUKLAR SİZİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"

Yerlikaya, denetimlerde toplam 567 bin 397 araca işlem yapıldığını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: