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    Ankara'da valiliğe bağlı kurumların çalışma saatleri değiştirildi

    Valilik, salgına karşı yoğunluğu azaltmak için dört farklı mesai saati belirledi.
    • DHA
    • 11.09.2020 - 14:26
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 14:26
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    Ankara'da valiliğe bağlı kurumların çalışma saatleri değiştirildi

    Koronavirüs salgını nedeniyle Ankara'da çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

    Ankara Valiliği'ne bağlı kurumların çalışma saatlerindeki değişiklikle, salgının bulaş hızının azaltılması hedefleniyor.

    Valilik'ten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    ANKARA VALİLİĞİ'NDEN ÇALIŞMA SAATİ AÇIKLAMASI

    "Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi.

    Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi.

    DÖRT FARKLI MESAİ SAATİ

    Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır."

    Ankara da valiliğe bağlı kurumların çalışma saatleri değiştirildi #1

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