Ankara'da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü
Ankara'da park halindeyken alev alan otomobili, görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz yangın söndürme tüpüyle söndürdü.
- DHA
- 26.06.2021 - 22:45
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nasuhpasa Mahallesi Şehit Hulki Beydili Kavşağında, bir otomobil park halindeyken yanmaya başladı.
AMBULANSIN YANGIN TÜPÜYLE YANGINI SÖNDÜRDÜ
O sırada görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz, müdahale etti. Yorulmaz, ambulanstan aldığı yangın tüpüyle yanan otomobili söndürmeyi başardı.
Yorulmaz'ın yangına müdahale anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.