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    Ankara'da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü

    Ankara'da park halindeyken alev alan otomobili, görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz yangın söndürme tüpüyle söndürdü.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 22:45
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    Ankara'da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nasuhpasa Mahallesi Şehit Hulki Beydili Kavşağında, bir otomobil park halindeyken yanmaya başladı.

    AMBULANSIN YANGIN TÜPÜYLE YANGINI SÖNDÜRDÜ

    O sırada görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz, müdahale etti. Yorulmaz, ambulanstan aldığı yangın tüpüyle yanan otomobili söndürmeyi başardı.

    Yorulmaz'ın yangına müdahale anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ankara da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü #1

     

     

    Ankara da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü #2

     

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