Ankaralılar, bir yılda 1932 eşyasını toplu taşıma araçlarında unuttu

AA & Ensonhaber

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’da unutulan eşyalarla ilgili bir açıklama yaptı. 2024 yılı itibarıyla, toplu taşıma araçlarında en fazla unutulan eşyaların elektronik cihazlar, kimlikler ve banka kartları olduğu belirtildi.

Geçen yıl, 88 cep telefonu otobüs koltuklarında, metro vagonlarında ve istasyon banklarında unutulurken, kimlikler, banka kartları ve çeşitli resmi evraklar da kayıp eşyalar arasında dikkat çeken diğer unsurlar oldu.

LAPTOPTAN VALİZE BİRÇOK KAYIP EŞYA

EGO Kayıp Eşya Bürosu’na teslim edilenler arasında ise sıradan eşyaların dışında oldukça ilginç nesneler de yer aldı. Aile cüzdanları, bebek arabaları, ev telefonları, radyo, tıraş makineleri, işitme cihazları, su ısıtıcıları, gitarlar, spor aletleri, kolonyalar, takım elbiseler ve makyaj malzemeleri gibi çeşitlilik gösteren eşyalar unutulanlar arasında kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra kulaklıklar, akıllı saatler, laptoplar, tabletler, gözlükler, şapkalar, şemsiyeler, seccadeler, tespihler, kırtasiye malzemeleri, çantalar, cüzdanlar ve valizler de sıkça teslim edilen eşyalar arasında yer aldı.

2023'TE UNUTULAN EŞYALAR, SATIŞA ÇIKARILACAK

2023 yılına ait kayıp eşyaların satışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bu eşyalar arasında telefonlar, gözlükler, çantalar ve cüzdanlar öne çıkıyor. Ayrıca, motorlu testere ve alkolmetre gibi dikkat çekici nesneler de unutulan eşyalar arasında listeleniyor.

KAYIP EŞYALAR İÇİN BAŞVURU

Kayıp eşyaların iki yıl süreyle muhafaza edildiği ve bu süre zarfında sahipleri tarafından alınmayan eşyaların açık artırma yoluyla satışa sunulduğu bildirildi. Vatandaşlar kaybolan eşyalarını "https://www.ego.gov.tr/tr/kayip/esya" adresinden veya Kayıp Eşya Bürosu’na şahsen başvurarak sorgulayabiliyor.

İKİ YIL MUHAFAZA EDİLİYOR

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, yolcuların unuttuğu eşyalarda pek çok ilginç ve farklı nesne olduğunu ifade etti. 2023 yılına ait kayıp eşyaların açık artırma ile satılacağını belirten Kılıç, vatandaşların eşyalarını almak için kuruluşlarının internet sitesinden listeyi takip edebileceğini ve iki yıl boyunca muhafaza edilen eşyaların satışa sunulacağını söyledi.