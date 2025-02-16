Ankara’nın barajları alarm veriyor

İHA

Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarının düşük olması ciddi bir endişe kaynağı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 16 Şubat’ta yüzde yüzde 18,07 olan aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 27,83, aktif doluluk oranı ise yüzde 18,07 olarak ölçüldü.

SU SIKINTISI

Uzmanlara göre su seviyelerinin bu seviyede olması, özellikle yaz aylarında su sıkıntısının yaşanabileceğini gösteriyor.

BARAJLARDAKİ DOLULUK SEVİYESİ GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ

Bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüşe işaret ederken; Şubat 2024 tarihinde toplam doluluk oranı yüzde 46,46, aktif doluluk oranı ise yüzde 39,22 seviyesindeydi.

SU DEPOLAMA KAPASİTESİ

Barajların toplam su depolama kapasitesi 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olup, 14 Şubat 2025 itibarıyla barajlardaki mevcut su miktarı 441 milyon 257 bin metreküp olarak ölçüldü.

Geçen yılın aynı döneminde bu değer 736 milyon 614 bin metreküptü.