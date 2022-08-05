Ankara'ya sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeler sonucu, yurdun iç kesimlerinde yarın yağış bekleniyor.

Yağıştan etkilenecek illerden biri de Ankara..

Ankara Valiliği, yayınladığı bir duyuruyla vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

"Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor"

Valilikten yapılan gök gürültülü sağanak uyarısında "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"denildi.

5 günlük hava tahmini