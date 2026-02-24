Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Akdeniz, büyüklüğü 4.0, derinliği 19 kilometre, Kaş ilçesine uzaklığı ise 145,52 kilometre olarak belirlendi.

İLÇEDE HAFİF HİSSEDİLDİ

Depremin Kaş’ta çok hafif şekilde hissedildiği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara herhangi bir olumsuzluk durumunda AFAD ve ilgili birimlerle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.