Antalya girişinde araç yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yollara düşen vatandaşlar, evrak kontrolü yapıldıktan ve ateşleri ölçüldükten sonra kente giriş yapabildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşandı.

Saat 24.00'te biten kısıtlamanın ardından bayramı yaylalarda geçirmek için ilçelere giden Antalyalılar, kent girişlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.

Döşemealtı ilçesinde kurulan yol kontrol noktasında, kente gelen araçların tamamı durdurularak kontrol edildi.

YOLCULARA ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Araçlarıyla gelen kişilere polis ve jandarma ekipleri tarafından izin belgeleri ve nereden geldikleri sorulurken, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından da ateşleri ölçüldü.

Araçlar, jandarmanın arama köpekleri tarafından da arandı.

Seyahat kısıtlamasının devam ettiği 15 ilden kente gelen kişiler ise; 14 günlük ev karantinasına uyacaklarına dair belge imzalatılarak evlerine gönderildi.