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    Antalya Havalimanı'nda Rus turist hava yastığıyla kurtarıldı

    Antalya Havalimanı'na gelen ve boynuna tel halat geçiren Rus turist A.R., görevlilerin düşeceği noktaya getirdiği hava yastığı ve diğer görevlinin teli kesmesiyle ölümden döndü.
    • 24.05.2022 - 17:15
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    Antalya Havalimanı'nda Rus turist hava yastığıyla kurtarıldı

    Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde yaşanan olayda, havalimanına gelen Rusya uyruklu A.R., danışma deskinin üzerindeki demir korkuluk üzerine çıkıp boynuna tel halat geçirdi.

    Hava yastığının üzerine düştü

    Havalimanı görevlileri, Rus turisti kurtarmak için seferber oldu. Havalimanı görevlileri, Rus turistin düşmesini önlemek için önce hava yastığı açtı, bir görevli de portatif merdiven ile deskin üzerine çıktı. Boynundaki tel kesilen Rus turist, hava yastığının üzerine düştü ve ölümden döndü.

    DHA'nın haberine göre, havalimanında yaşanan bu anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Rus A.R., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Antalya Havalimanı nda Rus turist hava yastığıyla kurtarıldı #1

    Antalya Havalimanı nda Rus turist hava yastığıyla kurtarıldı #2

    Antalya Havalimanı nda Rus turist hava yastığıyla kurtarıldı #3


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