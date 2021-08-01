Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi.
- İHA
- 01.08.2021 - 23:22
- Güncelleme : 01.08.2021 - 23:56
Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
MAHALLEDEKİ TÜM EVLER YANDI
Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi çıkan alevlerle yerler bir oldu. Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü.
GÖRÜNTÜLERDE FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI
Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi VİDEO