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    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 23:22
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 23:56
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    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi

    Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    MAHALLEDEKİ TÜM EVLER YANDI

    Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi çıkan alevlerle yerler bir oldu. Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü.

    GÖRÜNTÜLERDE FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

    Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi VİDEO

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #1

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #2

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #3

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #4

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #5

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #6

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #7

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #8

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #9

    Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi #10

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