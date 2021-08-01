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Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi

Antalya Manavgat yangınında yok olan Kalemler Mahallesi, havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi.