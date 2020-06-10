Alanya ilçesinde yerli ve yabancı birçok kişi, sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının da kalkmasıyla plajlar doldu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, eski günlerine geri döndü.

Normalleşme süreciyle birlikte açılan plajlar, yeniden doldu. 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması da kalkınca, yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Alanya'da, deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede, plajlar eski günlerini aratmadı.

Antalya plajları eski günlerine döndü VİDEO

ÇOCUKLAR DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Plajı dolduran yerli yabancı birçok kişi, keyifli zaman geçirdi. Çocukların denizde yüzerek eğlendiği plajda, bazı vatandaşlar da köpeğiyle oynadı. Normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs tedbirlerinin dikkate alınarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu plaja gelenler, gönlünce eğlendi.

"SAKİN VE MESAFELİ GEÇİYOR"

Eskişehir'den ailesiyle birlikte tatile gelen Mehmet Kapar (39), "Deniz, insanlar sakin. Fazla kalabalık değil. Yabancılar da yok. Sakin ve mesafeli geçiyor. Öncelikle tabii bebeklerimizi düşünüyoruz. Ailemizi, çevremizi izole ediyoruz. Sürekli hijyene dikkat ediyoruz. Ondan sonra tatilimizi yapıyoruz. Uzun ve güzel bir tatil geçirmek için en iyi fırsat şu anda. Alanya çok güzel her yeriyle doğası, Dim Çayı'ndan tut, kalesine kadar. Plajları da güzel. Herkese tavsiye ederim." dedi.





























