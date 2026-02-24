Antalya semalarında HÜRJET test uçuşları başladı

HÜRJET testleri Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkış yaparak, Antalya Körfezi’nden Gazipaşa’ya kadar uzanan deniz sahasında yapılacak.

Uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği ve bu nedenle patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği bildirildi.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Yetkililer, meydana gelebilecek seslerin planlı test uçuşlarından kaynaklanacağını belirterek, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, uçuşların kontrollü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.