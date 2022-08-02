Antalya’da 32 yaşındaki kadın ortadan kayboldu

İlaç almak için eczaneye gideceğini söyleyen 32 yaşındaki kadın, adeta sırra kadem bastı. 26 gündür kızından haber alamayan üzüntülü anne ise bir an önce evladının bulunmasını istedi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde ailesi ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Yasemin Tuna, 7 Temmuz günü ilaç almak için eczaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Tuna, annesi ve kardeşiyle yaşadığı evine bir daha dönmedi.

Kızının fotoğraflarına bakıp bakıp ağlıyor

Yanına aldığı bir miktar para, altın ve kimliği ile adeta sırra kadem basan Yasemin Tuna’nın annesi Hatice Tuna, kızından gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

Acılı anne kızının fotoğraflarını öperek teselli buluyor.

“Hayatından endişe ediyorum”

Yaşadığı üzüntüyü İHA’ya anlatan anne Hatice Tuna (52), “Kızım rahatsızdı. ‘Eczaneye gidiyorum’ diyerek evden çıktı. 3 haftadır yok. Lütfen gören bilen varsa haber etsin. Kızım evladım seni çok özledim. 3 haftadır hasta yatıyorum. Emniyet de arıyor. Kızım beni duyuyorsan geri gel. Artık hayatından endişe ediyorum. Büyüklerimden de destek bekliyorum.





“Dayanacak gücüm kalmadı”

Çocuğum hayatta mı belli değil. Yanında telefonunu da götürmedi. Hiçbir bağlantı kuramadım. Antalya’yı karış karış dolandım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. İlaçlar ile ayakta duruyorum. Yardımcı olun bana. Bayramımız da zehir oldu. Kızım sesimi duyuyorsan lütfen dön.” dedi.

Anne Tuna, kızının bulunması için yardım istedi.

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