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- Antalya'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Antalya'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
- DHA
- 16.05.2020 - 16:08
Antalya'nın Alanya ilçesinde Gökbel Yaylası'ndaki 12 evden hırsızlık olayı yaşanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin V.Ş. (16), M.N.Y. (24), E.Ş. (19) ve M.B. (22) olduğu belirlendi.
4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Haklarında, 'evden hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından işlem yapılan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık şüpelisi: Çıkınca hesaplaşacağız
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ
Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere kameraların kapatılmasını söyleyerek, "Çıkışta hepinizle hesaplaşacağız" dedi.
Evlerden çalındığı belirlenen 2 televizyon, 2 jeneratör ve av tüfeğinin satıldığı yerler ise tespit edildi.
Çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi.