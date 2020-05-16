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    Antalya'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

    12 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilirken, şahıslardan biri, kendilerini çeken gazatecileri tehdit etti.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 16:08
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    Antalya'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde Gökbel Yaylası'ndaki 12 evden hırsızlık olayı yaşanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin V.Ş. (16), M.N.Y. (24), E.Ş. (19) ve M.B. (22) olduğu belirlendi.

    4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

    Haklarında, 'evden hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından işlem yapılan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

    Hırsızlık şüpelisi: Çıkınca hesaplaşacağız

    ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

    Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere kameraların kapatılmasını söyleyerek, "Çıkışta hepinizle hesaplaşacağız" dedi.

    Evlerden çalındığı belirlenen 2 televizyon, 2 jeneratör ve av tüfeğinin satıldığı yerler ise tespit edildi.

    Çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi.

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