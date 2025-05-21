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İHA

Antalya'da Manavgat Irmağı'ndan denize açılan İngiliz turistler Side açıklarına doğru yöneldikten kısa bir süre sonra deniz yüzeyince hareket eden bir cisim fark etti.

AKDENİZ FOKUNU GÖREN TURİSTLER, O ANLARI KAYDETTİ

Bir süre sonra denize batıp çıkan cismin nesli koruma altındaki Akdeniz foku olduğunu fark eden İngiliz turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cep telefonu ve fotoğraf makinelerini çıkartan İngiliz turistler yakaladığı kalamarı yiyebilmek için mücadele eden Akdeniz fokunu görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.