Antalya'da çatıları uçuran fırtına sonrası turistler, deniz keyfi yaptı Manavgat ilçesinde önceki gün yaşanan şiddetli fırtınanın ardından bugün güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler sahile akın etti.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birkaç gün önce çatıları uçuran şiddetli fırtına yerini bugün güneşli ve sıcak bir havaya bıraktı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen turistler, Antalya genelinde 20 dereceye kadar yükselen sıcaklıkla birlikte Manavgat sahillerine akın etti.

Fırtına yaşanmamış gibi, turistler sahilde güneş altında eğlendi

Side Cennetler mevkiindeki otellerde konaklayan turistler, Side Büyük Plaj'da bulunan kafeterya önünde şezlonglarda mayo ve bikinilerini giyerek güneşlenip keyifli zaman geçirdi, bazıları ise serinlemek için denize girdi.

Turistlerin çoğu güneşin tadını çıkarırken bir yandan da kitaplarını okudu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)