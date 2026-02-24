Antalya'da çiçekçinin önündeki oyuncak ayıyı çaldılar

Antalya'da motosikletli şahıslar çiçekçi dükkanının önünde bulunan peluş ayıyı çalarak kayıplara karıştı.
Antalya’nın Alanya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan çiçekçi dükkanının önüne gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz şahıslar önce dükkanı kontrol etti, daha sonra iş yerinin giriş kısmına yöneldi.
Gözlerine kestirdikleri kapı önünde bulunan peluş ayıyı alan şüpheliler motosikletlerine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde 2 kişinin motosikletle dükkan önüne geldiği, kısa süre etrafı kontrol ettikten sonra kapının önündeki oyuncak ayıyı alarak olay yerinden kaçtıkları görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)