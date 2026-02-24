Eskişehir’de makaron ve kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekiplerce yapılan operasyon kapsamında; 5 milyon 800 bin adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş makaron, 205 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi.

Polis tarafından 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.