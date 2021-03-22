Antalya'da denize düşen kişiyle sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog

Antalya'da denize düşen bir kişi, kendisini kurtaran sağlık görevlileri boyunluk takmak istediğinde "Dur boğacaksın, yapma abla" dedi.

Saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde, falezler üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana gelen olayda, denizde bir kişinin 'imdat' çığlığını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki kişinin çırpındığını görerek, deniz polisine haber verdi. Deniz polisi, denizdeki kişiyi bota alarak, Kaleiçi'nde bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Deniz polisinin kıyıya çıkarttığı kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Üşüdüğünü söyleyen kişiyi sağlık ekipleri acil durum battaniyesi ile sardı. Sedyeye alınan ismi öğrenilemeyen kişi, ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"DUR BOĞACAKSIN, YAPMA ABLA"

Sağlık ekiplerinin boyunluk takmak istediği kişi, “Dur boğacaksın, dur yapma, boğma abla, nefes alamıyorum” demesi dikkat çekti.















