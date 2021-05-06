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    Antalya’da denizin keyfini turistler sürdü

    Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizmin kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde denize girip yüzdü.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 14:14
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    Antalya’da denizin keyfini turistler sürdü

    Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin keyfini çıkarıyor.

    Sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları kitap okumayı ve güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da birlikte geldikleri arkadaşlarıyla denizde uzun uzun sohbet edip yüzdü.

    POLİS DENETİMDEYDİ

    Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri de şehrin ana caddeleri ve bulvarları üzerindeki denetimlerini sürdürdü.

    Bazı denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

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