Antalya'da develer kıyasıya güreşti Antalya’da düzenlenen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Bazı develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler ise zor anlar yaşadı.

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İHA

Antalya'da Kumluca Belediyesi'nin desteğiyle Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği'nce düzenlenen güreşlere Antalya, Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir'den 132 deve katıldı.

Görevliler zor anlar yaşadı

Bazı develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler zor anlar yaşadı. Birincinin seçilmediği güreşler sonunda deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupa ve hediyeler verildi.

"Seyircinin ilgisi çok güzel"

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zafer Gemici, güreşlerin çok güzel bir şekilde yapıldığını, aralarında Türkiye'nin ünlü güreş develerinin de bulunduğu 132 devenin güreştiğini söyledi.

Amaçlarının bir Yörük kültürü olan deve güreşlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Gemici, "Çok güzel bir havada yeni yapılan arenada güreşler yapıldı. Seyircinin ilgisi çok güzel" dedi.

"Yörük kültürünün bir parçası"

Deve güreşlerini izlemeye gelen Mehmet Başar ise, “Bugün burada Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşleri yaşatılıyor. Düzenleyen ve güreşlere katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)