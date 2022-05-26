Antalya'da direksiyon hakimiyetini sağlayamayıp önce ağaçları deviren sürücü, ardından adliyenin tabelasına çarparak durdu.

Antalya'da Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde, otomobil ile seyir halinde olan ismi öğrenilmeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Adliye tabelasına çarparak durabildi

Adliye bahçesinde ağaçları deviren otomobil adliyenin totem tabelasına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybetti tabelaya çarparak durabildi - Video

Sürücünün durumu iyi

İHA'nın haberine göre, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







