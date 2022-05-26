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    Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, tabelaya çarparak durabildi

    Antalya'da direksiyon hakimiyetini sağlayamayıp önce ağaçları deviren sürücü, ardından adliyenin tabelasına çarparak durdu.
    • 26.05.2022 - 06:08
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 06:10
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    Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, tabelaya çarparak durabildi

    Antalya'da Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde, otomobil ile seyir halinde olan ismi öğrenilmeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

    Adliye tabelasına çarparak durabildi

    Adliye bahçesinde ağaçları deviren otomobil adliyenin totem tabelasına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

    Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybetti tabelaya çarparak durabildi - Video

    Sürücünün durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, tabelaya çarparak durabildi #1

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, tabelaya çarparak durabildi #2

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, tabelaya çarparak durabildi #3

    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, tabelaya çarparak durabildi #4

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    Antalya da direksiyon hakimiyetini kaybetti, tabelaya çarparak durabildi #6


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