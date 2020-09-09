Antalya’da doktora giden kadının sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı

Kuru öksürük, burun akıntısı ve ses kısıklığı şikayetleriyle hastaneye başvuran talihsiz kadın, ameliyatla kurtçuklardan kurtuldu.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Havva Şirin, haziran ayında aniden başlayan burun kaşıntısı, burun akıntısı, kuru öksürük ve ses kısıklığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

3 farlı zamanda doktora giderek şikayetlerini anlatan Şirin, teşhis konulamayınca çaresiz kaldı.

BURNUNU SİLDİĞİ KAĞIT MENDİLDE CANLI KURTÇUK GÖRDÜ

Bir süre sonra yemek yiyemez hale gelen Şirin, evinde burnunu sildiği kağıt mendilde canlı bir kurtçuk gördü. Şirin bunun üzerine hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Çekilen tomografiye rağmen yaşadığı sağlık sorununun nedeni saptanamayan Havva Şirin'in ameliyat edilmesine karar verildi.

AMELİYAT GÜNÜNE KADAR 8 KURTÇUK DÜŞTÜ

Ameliyat gününe kadar burnundan 8 kurtçuk düşen Şirin'in sinüsünden ameliyatla 1,5 santimlik 3 kurtçuk daha çıkarıldı. Yaşadıkları karşısında şoke olan Şirin'in, hayvancılıkla uğraşan kişilerde bu tip vakalara rastlanabileceğini öğrendiğinde ise şaşkınlığı arttı.

İLK KEZ KARŞILAŞTI

Havva Şirin’in ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Özer Erdem Gür, bu tip durumların genellikle yara enfeksiyonlu ve iyileşmeyen yara dokularında karşılarına çıktığını ifade etti.

Gür, literatürde sinüs içinde yayılmış ender vakalar olduğunu, ancak kendisinin ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını söyledi.

Sinüse yerleşmiş bu kurtçukların alınmaması halinde çok tehlikeli olabileceğini de sözlerine ekleyen Doç. Dr. Gür, “Kurtçuklar alınmasa burun boşluğunun yanındaki yerlere gidebilirdi. Yukarı doğru ilerlerse direkt göze giderdi. Arka tarafa doğru ilerlerse de beyin dokusuna ulaşabilirdi.” dedi.

“HAPŞIRIKTAN DA BULAŞMIŞ OLABİLİR”

Hastanın sinüslerine yerleşen bu kurtçukların sineklerin larvalarıyla bulaştığını düşündüklerini kaydeden Doç. Dr. Gür, “Ya direkt sinek larvaları solunum yoluyla burnun içine girmiş olabilir ya da büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hapşırması ya da salyalarıyla bulaşmış olabilir. Bizim hastamız hayvancılıkla uğraşan bir hasta olduğu için bu durumu böyle ilişkilendirebildik.” şeklinde konuştu.