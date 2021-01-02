Antalya'da evlerini su basan çift, eşyasız kaldı

14 Aralık günü Antalya'yı etkisi altına alan sağanakta eşyaları suya batan aile, 1 ay önce taksiti biten malzemelerini çöpe atarak yorganın üzerinde uyumaya başladı.

Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 hafta önce 'turuncu kod' ile uyarıldı.

Kent genelinde 14 Aralık günü başlayan şiddetli yağışla birlikte birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi su altında kaldı.

Yağış rekorunun kırıldığı kentte su basan bazı evlerde mahsur kalan kişiler itfaiye yardımıyla kurtarılırken, milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

EVLERİNİ SU BASTI

Kepez ilçesinde bir binanın zemin katında yaşayan 1,5 yıllık evli Seda ve Neşet Piriç çiftinin de evini su bastı. Yatakları su altında kalan çiftin sokak kapısını açmasıyla evlerine su doldu.

EŞYALARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Panikleyen çift evden çıkarak geceyi sokakta geçirdi. Sabah suyun bir miktar çekilmesiyle evlerine giren Piriç çifti, taksitlerini 1 ay önce bitirdikleri eşyaların su altında kalıp kullanılmaz hale geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

İŞSİZ KALINCA KİRAYI DA ÖDEYEMEDİ

Eşyaları çöpe atan çift, Antalya Yardımlaşma Platformu'nun desteğiyle yeni buldukları eve, kurtarabildikleri eşyalarıyla birlikte taşındı.

Buzdolabı, bulaşık makinesi, mutfak eşyaları ve yorgandan başka eşyaları olmayan çift, geceleri yere serdikleri yorganın üzerinde uyuyor. Restoran ve otellerde aşçı yardımcısı olarak çalışan Neşet Piriç, 2 ay önce pandemi nedeniyle çalıştığı iş yeri kapanıp işsiz kalınca su basan evinin kirasını da ödeyemedi.

KAPIYI AÇINCA EVİ SU BASTI

Evlerini su bastığı geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Neşet Piriç, “Saat 01.30 gibi uyandım ve salona gelince yerde su olduğunu gördüm. Suyun nereden geldiğine bakmak için kapıyı açtığımda içeri giren su beni yere düşürdü. Eve 10 saniye içerisinde su dolmaya başlayınca dışarı atıp canımızı zor kurtardık.

Anladım ki bir felaketin içindeyiz. Geceyi evin önünde geçirdik. Eşyalarımın hepsi mahvoldu. Taksitlerini daha yeni bitirebildiğim yatak odam, oturma odam tamamı çöpe gitti. 2 aydır zaten işsizim, kiralarımı ve faturalarımı ödeyemedim. Kurtarabildiğim 2 yastık ve yorgan var, onlarla yatıp kalkıyoruz." dedi.

"İŞ BULSA İHTİYAÇLARINI KARŞILAR"

Aileye destek olan Antalya Yardımlaşma Platformu sözcüsü Halit Mert, “Durumundan haberimiz olunca kendileriyle iletişime geçtik. Bir ev bulduklarını öğrendik ve destek olmaya başladık. Kalan eşyalarını yeni evlerine taşıdık. Bugün acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağladık.

Su basan evden kalan 2 aylık kira ve fatura borçları var. Öncelikle Neşet için işe ihtiyacımız var. İş bulabildiğimiz takdirde kendi ihtiyaçlarını karşılar. Evinde acil eksik ihtiyaçlar var. Bu konuda tüm yardımseverlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.





