Antalya'da gençlerin 30 metrelik falezlerde tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde falezlerden tehlikeye aldırmadan denize atlayan gençler, ölüme davetiye çıkardı.

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İHA

Tatil beldelerinde yoğunluk devam ediyor.

Türkiye'de bu yıl yaz mevsimi büyük bir kalabalık ve aşırı sıcaklarla geçiyor.

Özellikle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Antalya'da rekorlar bu yıl da kırılıyor.

Kentte kimileri sahilde güneşlenmeyi, yüzmeyi tercih ederken, gençlerin ise tatil anlayışı farklı.

Falezlerde ölüm oyunu

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların ve tatilcilerin akınına uğruyor. Günün her saati dolu olan sahil, adrenalin seven gençlerin de uğrak noktası oluyor.

Bazı gençler falezlerin altındaki küçük kaya üzerinden denize atlarken, bazıları ise macera uğruna falezlerin uç noktasına geldi.

Zorlu atlayış...

Bir süre falezlerin uç noktasında konuşan ve birbirlerine cesaret veren gençlerden ikisi, kendini ayaklarının üzerinde denize bıraktı.

Tehlikeli ve sert bir şekilde suya düşen gençler, daha sonra yüzerek kıyıya çıktı.

İki genç atlamak için gelse de arkadaşlarının tavsiyesiyle vazgeçti.