Antalya'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

Tatilcilerin gözde noktası olan Konyaaltı sahilinde gün doğumu, fotoğraf karelerine yansıdı.

Antalya'da gün doğumunu izlemek isteyenler, Konyaaltı sahiline akın ediyor.

Her yaştan tatilcinin yer aldığı sahilde, güneş şehrin silueti üzerinden doğuyor. Bu sırada en güzel fotoğrafı yakalamak için cep telefonlarına sarılan tatilciler, çocuklarının ve eşlerinin fotoğraflarını çekiyor.

GÜN DOĞUMUNDA DENİZ KEYFİ

Gün doğumu manzarası eşliğinde anı fotoğrafı biriktirmek isteyenler de özenle makyajlarını yapıp sahile geliyor. Eşiyle birlikte gün doğumunu izleyen bir turist, denize elbisesiyle girip bol bol fotoğraf çekti.

Gün doğumunda denize girenler, altın sarısı renge bürünen denizde kulaç atmanın ayrıcalığını da yaşıyor.























