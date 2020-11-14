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    Antalya'da kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu

    İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polislerin poligondaki nefes kesen atış eğitimleri, sosyal medyada ilgi gördü.
    • AA
    • 14.11.2020 - 17:15
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 17:17
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    Antalya'da kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu

    Antalya'da başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken kadın polisler, poligonda aldıkları atış eğitimlerinde gösterdikleri performanslarıyla gururlandırıyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı şubelerinde görev yapan polisler, koronavirüs  sürecinde de eğitimlerine devam ediyor.

    PERFORMANSLARI TAM NOT ALIYOR

    Günlük temel ve spor eğitiminin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda farklı silahlarla eğitim alan polisler, hedefleri metrelerce uzaklıktan tam isabetle vuruyor.

    Poligondaki eğitimler, komiser yardımcısı Nisa Aydın'ın da aralarında bulunduğu kadın atış eğitmenleri tarafından veriliyor.

    Kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu

    SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

    Eğitimlerin bir bölümü İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, o görüntüler ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Görüntülerin sonunda Nisa Aydın'ın, "Türk polisi hazır mı?" sorusuna eğitime katılanların aynı anda "Daima hazır" cevabını verdikleri anlar ise oldukça dikkat çekti.

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