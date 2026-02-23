Antalya'da kamyonet refüje çıktı: 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Antalya'da Gazipaşa ilçesinde gece saat 21.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Osman Hilmi K. idaresindeki 07 CCZ 918 plakalı SUV tipi araç, deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ PALMİYE AĞACINA ÇARPTI: 2 YARALI
Savrulan araç, refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Osman Hilmi K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet S. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.