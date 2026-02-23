Hatay’da apartmanda yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

Hatay’da İskenderun ilçesinde geç saatlerde Cebike Mahallesi’nde bulunan apartmanın son katında yangın çıktı.

YANGINDA 13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Apartmanın 8’inci katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla yayıldı.

Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 13 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda binada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.