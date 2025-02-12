Antalya'da kendilerini memur olarak tanıtıp 90 milyon TL dolandırdılar

DHA

Antalya merkez ve ilçelerinde kendilerini yetkili memur olarak göstererek 90 milyon TL, çok sayıda gayrimenkul ve araç alarak vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bu operasyonla; dolandırıcıların kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli memur olarak tanıttığını tespit etti.

SAHTE BELGEYLE SATIŞ YAPTILAR

Çetenin üst düzey bürokrat ve siyasi tanıdıkları olduğunu söyleyerek, 15 kişiye Antalya merkez ve ilçelerinde hazineye ve kurumlara ait taşınmazları sahte belge düzenleyip sattığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN KİMİSİ YURT DIŞINDA KİMİSİ CEZAEVİNDE

Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğunu belirledi.

20 şüpheli, Antalya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan 2 şüpheli ile birlikte toplam 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 3 kişiye ise adli kontrol kararı uygulandı.