Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü, polis denetiminde 1 haftada 2 kez ceza yediğini belirterek, ceza yazan polise "Haram olsun" dedi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

1 SAATTE 30'DAN FAZLA İHLAL YAPILDI

Trafik ekiplerince Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kırmızı ışık denetimlerinde yaklaşık 1 saatlik sürede 30 dolayında araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı gözlendi

SÜRÜCÜLERE 314 LİRA CEZA UYGULANDI

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 314 TL para cezası uygulanırken, kırmızı ışık ihlali yapmadığını iddia eden sürücülere kırmızı ışıkta geçişlerinin şehir polis kamerası kayıtlarında mevcut olduğunun söylenmesinin ardından, çeşitli bahanelere sığınmaları gözden kaçmadı.

CEZA YİYEN SÜRÜCÜ POLİSE BEDDUA ETTİ

Ekipler tarafından kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan bir araç sürücüsü, önce kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etse de görüntülerin mevcut olduğunun söylenmesi üzerine kendisinin eğitimci olduğunu, 1 hafta içerisinde 2 kez trafik cezası yediğini belirterek polislere tepki gösterdi. Aldığı maaşı trafik cezasına yatırdığını belirten sürücü, trafik ekiplerinin hazırladığı tutanağı imzalamazken, araçta bulunan eşi de sürekli polislerle diyaloga girip beddua etti.

Trafik polisleri nezaket kuralları dışına çıkmazken, sürücü belgesini alan araç sürücüsü, beddualar yağdırarak aracına bindi ve uygulama noktasından uzaklaştı.

Antalya'da kırmızı ışıkta geçen karı koca polise beddua etti VİDEO

1 HAFTA ÖNCE DE ARAÇ MUAYENESİNDEN CEZA YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Trafik polislerine beddua yağdıran araç sürücüsünün 1 hafta önce Hastane Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında, aracının muayenesinin geçmiş olması nedeniyle ceza yediği belirlendi.