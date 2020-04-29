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    Antalya'da, koronayı yenen teyzenin mutluluğu

    Koronavirüsü atlatarak, alkışlar eşliğinde evine uğurlanan 70 yaşındaki kadın, “Virüs beni yıkacaktı. Ben virüsü yıktım” dedi.
    • İHA
    • 29.04.2020 - 16:21
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    Antalya'da, koronayı yenen teyzenin mutluluğu

    Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ümmü Gülsüm Bal, 19 gün önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bal'ın, hastanede yapılan tetkikler sonucu koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

    VİRÜSÜ ATLATTI

    Bal, 18 günlük tedavisinin ardından sağlığına tekrar kavuştu.

    Gözyaşlarını tutamayan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilerek, hastanenin özel aracıyla evine gönderildi.

    "Virüs beni yıkacaktı, ben virüsü yıktım." diyen yaşlı kadın, “Sağ olun, hepinizden Allah razı olsun. Doktorlarımız benimle çok iyi ilgilendi. Çocuklarımı çok özledim." dedi.

    Koronayı yenen teyzenin mutluluğu

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