Antalya'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Mobilya atölyesinde patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu, iş yeri ve içeride bulunan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden gece bekçisi ise durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, yangına 4 söndürme aracı ile müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği atölyedeki yangın yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın sırasında can kaybı ve yaralanan olmazken atölye ve atölyede bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

"PATLAMA SESİ DUYDUM"

Gece bekçisi olarak görev yapan Kemal Katlandur, "Nöbet kulübesinde görevimi yaparken bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda yan taraftaki atölyenin yandığını gördüm. Hemen 112 Acil çağrı Merkezi'ne haber verdim. 10 dakika içinde itfaiye geldi. İtfaiye gelinceye kadar elimizden bir şey gelmedi, içeride kamyonet olduğunu gördük. Onun da yandığına şahit olduk." dedi