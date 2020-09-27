Antalya'da obacılar tatilini sürdürüyor

5 yıldızlı otellerin yanı başında kurulan çardaklarda tatiline devam eden obacılar, kasım ayı sonuna kadar burada kalmaya devam etmeyi planlıyor.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Kumköy Sahili’ne, çevre köylerin yanı sıra Serik’in mahallelerinden gelenler, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, çardak ve obalardaki tatillerine bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay geç başladı.

1 Haziran'da bölgeye kurulmaya başlanan 300'ün üzerinde oba ve çardakta yaklaşık 500 kişi yaz mevsimi boyunca tatil yaptı.

KASIM AYININ SONUNA KADAR KALACAKLAR

Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başındaki ücretsiz tatil, koronavirüs vakalarının artması ve hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

“BURADA KORONAVİRÜS YOK”

Pandemi nedeniyle il veya ilçelerde yaşamanın zor olduğunu anlatan bir tatilci, "Burada açık hava, sosyal mesafe olabildiğince fazla. Herkes obasında veya önünde zaman geçiriyor. Koronavirüs burada yok. Mutluyuz." diye konuştu.

“GÜVEN VERİYOR”

Eşiyle birlikte 1 Haziran'dan bu yana obasında yaşayan Kiraz Çay, "Kumköy'de yaşıyorum. Virüs nedeniyle doğaya taşındık. Burası çok güzel. Hastalık falan yok, temiz hava. Dışarı çıkma isteği bile duymuyoruz. Çardağımızda oturup, denize giriyoruz. Pandemiden uzak güzel bir yaşam sürüyorum. Bana güven veriyor. Çocuklarımız ve torunlarımız da geliyor." dedi.

“VİRÜSTEN UZAK HAYAT SÜRÜYORUM”

Mustafa Çay ise "Virüsten dolayı denize göçtük. Köyümüzde koronavirüse yakalanan oldu; ama burada hiç duymadık. Güzel bir havası var. Virüsten uzak bir hayat sürüyorum." diye konuştu.

OBACILARIN YARISI GİTTİ

Öte yandan obaların yarısı, tarım sezonunun yanı sıra okulların açılmasıyla taşındı.

Kalan kişiler de denize girip, güneşleniyor. Kadınlar, ev işleriyle uğraşırken, erkekler de balık tutarak, zaman geçiriyor.