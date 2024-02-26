Antalya'da oğlunun drone şakası yaptığı baba: İlaçla virüs yayacak sandım Tarlada çalışırken yanına yaklaşan drone'u görünce traktörün altına saklanan baba, yaşadıklarını anlattı. Söz konusu video sosyal medyada viral oldu.

İHA

Antalya'da yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.

Alanya ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hilmi Tunahan Karakaş, yeni aldığı drone ile çiftçilik yapan 55 yaşındaki babası Mehmet Karakaş'a şaka yapmak istedi.

Drone aldığını bilmeyen babasına, ‘Drone saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin.' diye uyarıda bulundu.

Drone'u görünce kendini yere attı

Ardından annesiyle birlikte ziyaret için babasının yanına gitti.

Karakaş, çalıştırdığı drone'u tarlada çalışan babasının yanına yolladı. Büyük korku yaşayan baba Karakaş, oğlunun dedikleri aklına gelince yavaşça kendini yere attı.

Traktörün altına gizlendi

Sonra da traktörün altına saklandı. Bu sırada yanında bulunan akrabası yaşlı adam da Mehmet Karakaş'ın yaptıklarını görünce aynı şekilde yere yattı.

Genç, drone'u bu sefer traktör altında gizlenen babasının yanına kadar gönderdi. Korkusu daha da artan baba, cep telefonuyla yanına gelen drone'u çekmeye başladı.

Video viral oldu

Bu sırada drone, traktöre çarpıp yere düştü. Hal böyle olunca da oğlunun şaka yaptığını anladı.

O anları sosyal medyada paylaşan gencin videosu viral oldu.

"Beni kurtarsınlar diye canlı yayın açtım"

Baba Mehmet Karakaş, oğlunun yaptığı şaka esnasında yardım istemek için sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını belirterek, “Bana öncesinden, drone görürsen saldırı anında yere yat demişti. Bahçede çalışırken drone'un nereden geldiğini anlayamadım. Bir baktım karşımda. İlaçla virüs salıyor da demişlerdi. Traktörün römorkunun altına girip görsünler ve beni kurtarsınlar diye canlı yayın açtım. Çünkü çok korkmuştum. Duruş amcaya da yere yat dedim.” dedi.

Mehmet Karakaş, oğluyla sürekli şakalaştığını ve bunu bir saygısızlık olarak görmediğini de sözlerine ekledi.

"Yoksa ilaç sıkıp seni öldürür dedim"

Şakanın mimarı Hilmi Tunahan Karakaş ise şunları söyledi:

“Drone'u görünce şok oldu. Sonra benim söylediklerim aklına geldi ve direkt yere yattı. Ona ‘drone' görürsen yere yat ve seni görmesin. Görürsen drone'a da vurma, yoksa ilaç sıkıp seni öldürür ya da bayıltır’ demiştim. Bunların hepsi aklında canlanmış. O yerdeydi ben de gülmekten yere yattım çünkü çok komikti.”

"Herkesin yüzünü güldürdü”

Babasıyla arkadaş gibi olduklarını da belirten Karakaş, “Sürekli birbirimizle konuşuyoruz ve arkadaş gibiyiz. Babam bundan rahatsız olmadığı için saygısızlık olarak görmüyorum. Babam şu an çok mutlu ve ‘çok güzel olmuş’ diye telefonlar alıyor. Herkesin yüzünü güldürdü. Keşke her baba oğul böyle olsa.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)