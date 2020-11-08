Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lirayı yoldan geçen iki vatandaş toplanarak, sahibine teslim edildi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi, farkında olmadan cebindeki paraları düşürdü. Rüzgarın da etkisiyle savrulan paraları, oradan geçen iki arkadaş topladı.

SAHİBİ BULUNAMADI, ESNAFA TESLİM EDİLDİ

Toplam 4 bin 500 lira olduğu belirlenen para, sahibine ulaşılamayınca bölgedeki lokanta sahibi Hasan Yılmaz'a teslim edildi.

Antalya'da rüzgarla savrulan 4 bin 500 lira, toplanıp sahibine ulaştırıldı-Video

POLİS, 4 BİN 500 LİRANIN SAHİBİNİ BULDU

Yılmaz'ın yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyerek, parayı düşüren kişiyi tespit etti. 4 bin 500 lira, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahibine teslim edildi.

FARKINDA OLMADAN DÜŞÜRDÜ

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda bir vatandaşın farkında olmadan düşürdüğü ve rüzgarla savrulan paraları iki arkadaşın bulup, kendisine teslim ettiğini söyledi.

Bu arada, vatandaşın parayı düşürmesi ve iki kişinin rüzgarla savrulan paraları toplaması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.