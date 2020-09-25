Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sağanak yağış sonrası denizde hortum oluştu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğlen saatlerinde aniden sağanak yağmur başladı.

Saat 12.30 sıralarında ise Koru Sahili’nin yaklaşık 200 metre açıklarında birden hortum belirdi.

15 DAKİKA SÜRDÜ

İlçenin farklı noktalarından görülebilen hortum, 15 dakika boyunca denizde ilerledi, ardından gözden kayboldu.

Tüm bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

Antalya'da hortum oluştu