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    Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sağanak yağış sonrası denizde hortum oluştu.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 14:03
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    Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğlen saatlerinde aniden sağanak yağmur başladı.

    Saat 12.30 sıralarında ise Koru Sahili’nin yaklaşık 200 metre açıklarında birden hortum belirdi.

    15 DAKİKA SÜRDÜ

    İlçenin farklı noktalarından görülebilen hortum, 15 dakika boyunca denizde ilerledi, ardından gözden kayboldu.

    Tüm bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

    Antalya'da hortum oluştu

    Antalya hortum

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