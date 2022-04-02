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    Antalya'da sahile iniş yapan paraşütçü, turistle çarpıştı

    Alanya'da Kleopatra Plajı'na inen yamaç paraşütçüsü, sahilde yürüyen bir turiste çarparken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 03:28
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 03:34
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    Antalya'da sahile iniş yapan paraşütçü, turistle çarpıştı

    Alanya'da dün yamaç paraşütüyle Kleopatra Plajı'na inmeye çalışan paraşütçü, sahilde ailesiyle yürüyen kadına çarptı.

    ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

    Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadına çevredekiler yardım etti.

    Antalya da sahile iniş yapan paraşütçü, turistle çarpıştı #1

    GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

    Paraşütçünün kadına çarpma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdaki bir kişi, paraşütçünün inişini çekerken kazayı görüntüledi.

    Sahildekilerden bazıları paraşütçüye tepki gösterdi.

    Antalya'da sahile iniş yapan paraşütçü, turistle çarpıştı - Video

    Antalya da sahile iniş yapan paraşütçü, turistle çarpıştı #2


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