Antalya'da sahile iniş yapan paraşütçü, turistle çarpıştı
Alanya'da Kleopatra Plajı'na inen yamaç paraşütçüsü, sahilde yürüyen bir turiste çarparken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 02.04.2022 - 03:28
- Güncelleme : 02.04.2022 - 03:34
Alanya'da dün yamaç paraşütüyle Kleopatra Plajı'na inmeye çalışan paraşütçü, sahilde ailesiyle yürüyen kadına çarptı.
ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ
Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadına çevredekiler yardım etti.
GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI
Paraşütçünün kadına çarpma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdaki bir kişi, paraşütçünün inişini çekerken kazayı görüntüledi.
Sahildekilerden bazıları paraşütçüye tepki gösterdi.
Antalya'da sahile iniş yapan paraşütçü, turistle çarpıştı - Video