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DHA

Antalya'da etkili olan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Caddeler ve sokaklar adeta göle dönerek ulaşımı zorlaştırdı.

YENİ AYAKKABISI ZARAR GÖRMESİN DİYE ARKADAŞINI TAŞIDI

Vatandaşlar olumsuz hava koşullarıyla baş etmeye çalışırken, bir genç, arkadaşının yeni ayakkabılarının zarar görmesini engellemek için onu sırtında taşıyarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Bu görüntü, zor şartlar altında bile insanlığın gücünü ve yardımseverliği gözler önüne serdi.