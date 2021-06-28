Euro
10.4335
-0.32%
Dolar
8.7397
-0.28%
Altın
499.22
-0.57%
Borsa
1.382
-0.73%
Bitcoin
297.583
2.93%
EXEN Coin
30.50
-0.84%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi

    Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya'da sahiller doldu. Sıcaklık, hafta sonu Balkanlardan gelen serin havanın etkisiyle 32 derecelere kadar düşecek.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 13:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi

    Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı, bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gördü.

    Kentte nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

    Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, Konyaaltı sahiline akın etti.

    ŞEMSİYELER UÇTU

    Hafta başı olmasına rağmen sahil, sabah erken saatlerden itibaren kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti.

    Kimi sahilde güneşlendi kimi ise denize girerek serinledi.

    Denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Poyrazın etkili olduğu sahilde zaman zaman şemsiyeler yerinden çıkarak uçtu.

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi #1

    HAFTA SONU SERİN HAVA GELİYOR

    Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden şube müdürü Murat Güler, havanın mevsim normalleri üzerine çıkmasının Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasından kaynaklandığını söyledi.

    2007 yılı haziran ayında 44 derecelerin görüldüğünü belirten Güler, “41 derecelere rekor diyemeyiz. Hava sıcaklığı, hafta sonuna kadar 40'lı derecelerde seyredecek. Hafta sonu itibari ile Balkanlardan gelen serin havanın etkisiyle mevsim normalleri olan 32 derecelere döneceğiz. Sıcak havalarda özellikle güneşin dik açıyla geldiği saatlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirtmek isterim." dedi.

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi #2

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi #3

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi #4

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi #5

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi #6

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi #7

    Antalya’da sıcaklık 41 dereceye yükseldi #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir