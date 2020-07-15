Antalya'da, tek koluyla motosiklet kullandı

Arkasındaki yolcu ile beraber tek koluyla seyahat eden ve daha önce trafikten menedilen motosikletli, polis ekiplerine yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, arkasında kadın yolcuyla tek koluyla motosiklet kullanan M.S.'yi durdurdu.

EHLİYETİNİN İPTAL EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrolde, yüzde 60 engelli raporu bulunan M.S.'nin ehliyetinin, kolu kesildikten sonra iptal edildiği belirlendi.

Motosikletin yapılan sorgusunda ise muayeneden dolayı ceza kesildiği ve trafikten menedildiği anlaşıldı.

"BEN KENDİME GÜVENİYORUM"

Polisin, “Sen hem tek kollusun, hem ehliyetsizsin, hem aracın trafikten men. Üstüne üstlük bir de arkanda yolcu taşıyorsun. Bu nasıl oluyor?" sözlerine M.S., “Ben kendime güveniyorum" yanıtını verdi.

Çağrılan trafik ekibi, M.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazarken, motosikleti de otoparka çektirdi.