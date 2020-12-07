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    Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

    Polisin düzenlediği operasyonla yasa dışı bahis oynattığı belirlenen, aralarında şebeke liderinin de olduğu 15 kişi yakalandı. Şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 20:39
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 20:49
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    Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

     

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç şebekesi kurarak, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    6 ay süren çalışma sonucunda, aralarında şebekenin lideri olduğu belirlenen E.D. ile 15 şüphelinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı, para akışını yüz yüze gerçekleştirdikleri ve bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

    16 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, 1 Aralık'ta 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

    Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama VİDEO

    12 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından cuma günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilirken, 2 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 13 şüpheliden 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama #1

    Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama #2

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