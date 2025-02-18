Antalya’da yayla dönüşü araçlarıyla yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İHA

Antalya'da Manavgat’tan bir araçla İbradı ilçesi Başlar Mahallesi’ne bağlı "Çeçkar Yaylası" olarak bilinen Yukarı Işıklar Yaylası’na giden 3 arkadaş, 2 gün yaylada kaldıktan sonra dönüş için yola çıktı.

Vatandaşlar yağan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

3 KİŞİ KURTARILDI

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine mahsur kalanların kurtarılması için Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı.

İş makinesi ile yolun açılması ile 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.