Antalya’da yayla dönüşü araçlarıyla yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İHA
Antalya'da Manavgat’tan bir araçla İbradı ilçesi Başlar Mahallesi’ne bağlı "Çeçkar Yaylası" olarak bilinen Yukarı Işıklar Yaylası’na giden 3 arkadaş, 2 gün yaylada kaldıktan sonra dönüş için yola çıktı.
Vatandaşlar yağan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
3 KİŞİ KURTARILDI
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine mahsur kalanların kurtarılması için Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı.
İş makinesi ile yolun açılması ile 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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