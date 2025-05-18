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İHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent turizm merkezinde ilginç ve güzel bir yardım hikayesi yaşandı. Tatil için Türkiye’ye gelen Moldovalı turist Vlad Istrati, tesadüfen yerde bulduğu bir cep telefonunu sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Daha önce kendi telefonunu kaybettiğini ve o dönemde cihazını geri alamadığını belirten Vlad, bu kez bulduğu telefonun sahibine ulaşmasını sağlamak istediğini söyledi.

BULDUĞU TELEFONU SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Olay, Ümmü Karaca’nın ailesiyle birlikte Boğazkent’te mola verdiği sırada cep telefonunu unuttuğu anda başladı. Telefonu fark eden Vlad, sosyal medya hesapları aracılığıyla Ümmü Karaca’nın arkadaşlarına mesaj atarak telefonun kendisinde olduğunu ve otelin adını paylaştı. Bunun üzerine, bölgedeki zabıta ekiplerinin de desteğiyle Karaca, belirtilen adrese giderek telefonunu eksiksiz teslim aldı.

Ümmü Karaca, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

"Telefonumu mola verdiğimiz yerde unutmuşum. Turist arkadaş sağ olsun beni telefonumdan arayıp haber verdi. Hemen gidip telefonumu teslim aldım, çok teşekkür ederim."

"KAYBOLAN TELEFONUM GERİ GELMEMİŞTİ"

Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştıran Vlad Istrati ise, “Kendi başıma geçmişte böyle bir kayıp yaşamıştım ve telefonumu geri alamamıştım. Bu yüzden şimdi bulduğum telefonu mutlaka sahibine teslim etmek istedim” ifadelerini kullandı.