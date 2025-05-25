Antalya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesinde, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobil olmak üzere 5 aracın çarpışması sonucunda kaza yaşandı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araç sürücülerinden 3'ü yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kazanın ardından D-400 Karayolu Çolaklı-Evrenseki arasında kaza yapan araçların yolun 1 şeridini tamamen kapatması nedeniyle Antalya istikametinden Alanya istikametine trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yaklaşık 3 saat sonra araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış