Antalya'daki ormanlık alandan 28 kamyon çöp çıktı

Kent çöplüğüne çevrilen ormanlık alanda temizlik çalışmaları başlatıldı. Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ormandan 28 kamyon çöp çıkardı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, çevre düşmanları tarafından adeta kent çöplüğüne çevrilen ormanlık alana müdahale edildi.

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutları ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan bölgede temizlik çalışması başlattı.

28 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Belediye ekipleri 3 iş makinesi ve 7 kamyonla, ormandan 28 kamyon çöp çıkardı.

Ağır makine ekipmanlarıyla saatler süren temizlik çalışması sonunda ormanlık alan eski görünümüne kavuştu.

“ORMANLAR MİLLİ DEĞERLERİMİZDİR”

Temizlik çalışmalarının sona ermesinin yapılan açıklamada, “Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan bölgede temizlik yapmak için gerekli izinleri aldık ve ekiplerimiz çalışmaya başladı. Saatlere süren bir çalışma sonunda bölgeyi ancak temizledik. Kamyonlar dolusu çöp çıktı. Doğayı kirletmeyelim. Kirlenmesine de izin vermeyelim. Ormanlar bizim milli değerlerimizdir. Dünyanın akciğerleridir.” denildi.