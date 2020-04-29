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    Antalya'dan gelen kar fotoğrafı şaşırttı

    Vali Münir Karaloğlu, Toros Dağları'nın zirvelerinden kar fotoğrafı paylaşarak, “Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil, Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" dedi.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 18:22
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    Antalya'dan gelen kar fotoğrafı şaşırttı

    Antalya, güneşi ve deniziyle sahil kenti olmasının yanı sıra Toros Dağları'nın zirvelerindeki farklı havasıyla da dikkat çekiyor.

    Kentin sahil kesimlerinde yaşayanlar, kar görmezken, kuzey kesimlerde ise Doğu ve Güneydoğu'daki gibi kar tutan sarp dağlık alanlar yer alıyor.

    YAZIN BİLE ERİMEYEN KAR

    Özellikle Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin bulunduğu bölgelerde kışın yağan kar, bazı bölgelerde yaz aylarında bile erimiyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gündoğmuş'un Söbüçimen Yaylası'nda karla kaplı yoldan fotoğraflar paylaştı.

    "VAN DEĞİL, ANTALYA"

    Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil, Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu." dedi.

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