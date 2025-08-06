Apartman sakinleri dikkat! Yeni dönem başlıyor

Asansörlü apartmanlarda sistem değişiyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenlemeyle birlikte asansörlerin yıllık kontrollerine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Söz konusu yeni düzenlemeyle birlikte, asansör denetim sürecinde artık yalnızca A tipi muayene kuruluşları değil, uygunluk değerlendirme hizmeti veren diğer kuruluşlarda görev alabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte denetim sahasında yer alabilecek kurum sayısı artırılarak sürecin daha kapsamlı yürütülmesi amaçlandı.

BAKANLIĞA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Düzenlemeyle birlikte, bir kamu kurumu asansör denetim protokolünü feshetmek isterse, bu talebini gerekçesiyle birlikte en az 15 gün öncesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na özel bir form aracılığıyla bildirmek zorunda olacak.

Denetimler sırasında usulsüzlük tespit edilen A tipi muayene kuruluşlarına para cezası verilebilecek ya da yetkileri askıya alınabilecek.

İhlalin tekrarlanması veya ciddi boyutlara ulaşması durumunda ilgili kuruluşun yetkisi tamamen iptal edilebilecek. Aynı şekilde, asansörü monte eden firmalar, yetkili servisler, bina yöneticileri ve ilgili belediyeler de para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Yeni uygulamayla birlikte, bina sorumluları veya kat maliklerine, mavi etiket eksiklikleri nedeniyle ceza verilmeyecek. Bu düzenleme, bina sakinlerinin doğrudan sorumlu tutulmaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.